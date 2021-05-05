İşte AK Parti'nin hazırladığı CHP videosu
AK Parti'nin saat 14.00'ü işaret ettiği paylaşım sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı. AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşılmıştı
- Suudi Arabistan bu yıl da hac ibadetini yasaklayabilir
- Bakan Akar açıkladı: 68 terörist etkisiz hale getirildi
- Partisinin logosu ve sloganı hazır
- Varank'tan dikkat çeken yanıt: Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
- Bakan Koca açıkladı: 3. doz yerli aşıyla yapılacak
- ABD Çin uzay roketi dünyaya düşüyor! Dünyanın hangi noktasına düşecek?
İşte AK Parti'nin hazırladığı CHP videosu
05.05.2021
Bayraktar TB-2 Rusların kabusu oldu!
19.04.2021