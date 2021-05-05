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İşte AK Parti'nin hazırladığı CHP videosu

AK Parti'nin saat 14.00'ü işaret ettiği paylaşım sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı. AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşılmıştı

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