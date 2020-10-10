İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha edildi
Rusya'da yapılan anlaşma sonrası işgalci Ermenistan ordusu saatler geçmeden ateşkesi alenen ihlal etti. Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiğini bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya'da varılan anlaşma sonrası ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.
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