İbrahim Kalın ve Fuat Oktay Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği video ile anarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ertaş'ın 'Ahirim Sensin' videosuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği video ile andı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın 8. ölüm yıl dönümünü paylaştığı video ile andı.

Kalın, Ertaş'ın 'Sen benimsin ben seninim' adlı türküsünü söylediği videoyu, "Bozkırın tezenesi, gönül dağımızın büyük ozanı Neşet Ertaş’ı vefat yıldönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyorum. “Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.” demişti rahmetli. Biz de bir türküsünü söyledik. Ruhu şâd olsun." sözleri ile paylaştı.

AHİRİM SENSİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı rahmete andı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.