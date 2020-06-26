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İBB'nin desteklediği TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid Han'a hakaret etti, sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

İstanbul Büyükşehir'in verdiği reklam paraları ile beslediği TELE 1 TV'de bu akşam skandal sözler sarfedildi.

Skandal sözlerin sahibi TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.

'18 dakika' adlı programda kadın hakları ile ilgili yorum yapan Yanardağ, konuşması sırasında Osmanlı'nın 34. padişahı 2. Abdülhamid Han'a skandal ifadelerle hakaret etti.

Yanardağ program sırasında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." sözleri ile Abdülhamid Han'ı hedef aldı.

Merdan Yanardağ'ın hakaretleri ve skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

#AbdulhamidAşağılıkDeğildir etiketi altında Yanardağ'a tepki gösterenler arasında Cübbeli Ahmet Hoca, Osmanlı tarihi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilahiyatçı Dr. İhsan Şenocak ve şair Dursun Ali Erzincanlı'da vardı.

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından Yanardağ'a, "Merdan Yanardağ, Abdülhamîd Hân Hazretleri’ne “aşağılık” diyebilme gücünü nereden alıyor?! Üzerimizde bunca hakkı bulunan Hâkânımıza yaptığı bu hakâretten dolayı kendisini Allâh’ın adâletine havâle ediyor ve hepinizden bu kınamaya destek bekliyoruz!" sözleri ile tepki gösterip herkesi kınamaya davet etti.

Osmanlı tarihi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise "Kör göremezse güneşin kabahati ne

Tarih fukarası zavallı! Bütün emperyalistler ona kızıl sultan diyordu.. Övdüklerin de onların borazancı-başısıydı!!!" sözleri ile tepki gösterdi.

Şair Dursun Ali Erzincanlı ise Yanardağ'a Abdülhamit'in muhaliflerinden Rıza Tevfik'in sözleri ile tepki gösterdi:

"II. Abdülhamit Hân’a en şiddetli eleştirileri getiren İttihatçılardan biri olan Rıza Tevfik’in pişmanlığı:

“Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?

Feryâdım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör milletin bak günahına.

Allah Teâlâ’nın aşağılık kıldığı Şeytan ve âvânesi, Müminlerden nefret etmek zorundadır!

Çünkü mayalarında var bu davranış."

İşte sosyal medyada Merdan Yanardağ'ın TELE 1 ekranında Abdülhamid Han için kullandığı skandal sözlerin ardından gösterilen tepkilerden bazıları... 

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