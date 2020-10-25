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Haydut Ermenistan, çocukları cephede kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı cephe hattında çocuk askerler kullandığını bildirdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.

Haciyev, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntü Ermenistan’ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır."

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