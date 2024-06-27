Gelecekte ‘hayata döndürülme' umuduyla bir kişi donduruldu!

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Avustralya'da 80'li yaşlarındaki bir adam ölümünün hemen ardından donduruluyor.

Yaşlı adamın cansız bedeni, hastanenin soğuk odasına taşınıyor ve buzla paketleniyor. Bedenindeki hücreleri korumak için özel bir sıvı pompalanıyor ardından kuru buzla kaplanıp -80 santigrat derecede saklanıyor.

Toplamda 10 saat süren bu işlem, bedenin -200 santigrat derecede özel bir tanka yerleştirilmesiyle tamamlanmış oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu olay film sahnelerini aratmasa da dondurulan ilk insan değil.

ABD ve Rusya'da üç farklı merkezde birçok kişi doldurulmuş halde bekletiliyor. Kişiler yasal olarak ölü sayıldığı için dondurma işlemini yapılabiliyor.

Daha öncesinde yapılan araştırmalarda bir tavşanın beyni donduruluyor ve sonrasında beyninde sinir kavşağı eski haline dönüyor.

Yeniden hayata döndürmenin mümkün olup olmadığını kimse bilmiyor ama bir ihtimal varsa kesin ölümden daha iyi olacağı savunuluyor.

Bilim kurgu filmi gibi dursa da bilim insanları oldukça ümitli.

Tekrardan hayata dönülür mü onu biz bilemeyiz ama bu ihtimali öğrenmek için 160 bin dolar ödendiğini biliyoruz.