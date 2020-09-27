Galatasaray Fenerbahçe canlı izle (FB-GS derbisi izle Beinsport linki) FB-GS maçı canlı

Fenerbahçe Galatarasay maçı öncesi son bilgiler.... Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.



İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 sarı kart gösterdi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



Rekabetteki son 53 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

- SON DERBİDE 2 KIRMIZI, 10 SARI KART

İki takım arasında oynanan son müsabakada futbolculara 2 kırmızı ve 10 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 2 takımdan birer futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Galatasaray'dan Belhanda'yı ve Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, derbide 10 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Mariano Filho, Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Radamel Falcao, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ile Mauricio Isla sarı kart gördü.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1

28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0

23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3

Ligde 127. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

Marcel Tisserand: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi çok özel

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisi öncesi Fransa'nın L'EQuipe gazetesine konuştu.

Kongolu futbolcu, intikam maçına çıkacaklarını söyledi.

"BAŞKAN VE EMRE BELÖZOĞLU DERBİYİ ANLATTI"

"Pandemi dolayısıyla dışarıda taraftarları göremedim ama imzadan sonra yoğun ilgilerini hissettim. Ne zaman sosyal medyaya baksam Fenerbahçeli taraftarların sevgisini görüyorum. Buraya geldiğim zaman, bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler. Taksici Fenerbahçeliydi ve Galatasaray'ı mutlaka yenmemiz gerektiğini söyledi. Sportif Direktör, Başkan ve futbolcular bana derbiyi anlattılar."

"PARİS-MARSİLYA DERBİSİ GİBİ"

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok özel. Biraz Paris - Marsilya derbisi gibi. Çok özel ve çok farklı bir rekabet, bunu önceden de biliyordum. Taksici bana, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde olamasa bile kalpleriyle bu maçta bize destek olacaklarını söylediler."

"İNTİKAM MAÇI OLACAK"

"Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz."

"GOMIS BANA ÇOK ÖZEL BİR MAÇ DEDİ"

"Bafe Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel bir maç olduğunu ve yaşayınca anlayacağımı söyledi. Hafta boyunca taraftarlar sosyal medyadan desteklerini ilettiler. Bafe, maçtan önceki hazırlıkları ve atmosferin ne kadar olağanüstü olduğunu anlattı. Bu kez seyirci olmayacak ama sahada rekabet yine de üst düzeyde olacak."

"Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç! Diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak herkes. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor."