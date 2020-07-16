Maskesini arabada unutunca...
Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı. Makam aracını kovalayan Runacher, maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapattı.
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Maskesini arabada unutunca...
16.07.2020