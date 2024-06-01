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Etnospor Kültür Festivali başlıyor
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Etnospor Kültür Festivali başlıyor

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Burada at biniciliği, ok atışı, el sanatları, topaç ve halat gibi geleneksel oyunları deneyimleyebilirsiniz.

Bu yıl 6. düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali ise 6-9 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak

Bu festivale 30 ülkeden katılım sağlanacak

Ziyaretçiler, birçok yarışmayı izleme fırsatı bulurken profesyonellerin gözetiminde deneyim de kazanacak.

Tabii ki çocukların da unutulmadığı festivalde her yaş grubuna uygun etkinlik ve yarışmalar programa renk katacak

Dünya kültürlerinin tanıtılacağı 6. Etnospor Kültür Festivali, 6 Haziran'da başlıyor.

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