Eşi Utku Barış Andaç'tan Aydilge'ye 'Bir kedim var' şakası

Geçtiğimiz günlerde yeni single'ı Bir Kedim Var'ı çıkaran Aydilge, eşinin yaptığı şaka karşısında neye uğradığını şaşırdı. Arabada giderken radyoda yeni çıkan single'ı Bir Kedim Var'ın çalmaya başlaması üzerine keyiflenen Aydilge, şarkının bitiminde radyo DJ'inin kendisi hakkında dedikodu yapması ile büyük bir şoka uğradı. Aydilge'nin evdeki kedisine iyi bakmadığını, hatta Aydilge, klibinde başka kediyi oynattığı için evdeki kedinin depresyona girdiğini anlatan radyo Dj'yi karşısında Aydilge oldukça zor anlar yaşadı. Daha sonra eşi Utku Barış Andaç'ın kendisine şaka yaptığını itiraf etmesiyle gülme krizine giren sanatçı, yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadı. Radyo DJ'inin seslendirme sanatçısı Alişan Özkan olduğunu öğrenen Aydilge, kendisine gizli kamera şakası yapan eşine en kısa zamanda bir karşılık vereceğini de söylemeden edemedi.

