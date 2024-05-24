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Ekmeğin üzerindeki tek çizgi ne anlama geliyor?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Son zamanlarda özel fırınlarda pişenler, sosyal medyada paylaşılanlar derken ekmek şekilleri de çeşitlendi.

Bu görsel çeşitlilik ne kadar değişse de sofralarda genellikle klasik tek çizgili ekmek tercih edildi.

Hamurun kontrol altında pişmesi ve dengeli şekil alması için ekmeğin üzerine boydan atılan bu tek çizginin elbette farklı bir anlamı hatta hikayesi de vardı.

Osmanlı Dönemi'nde Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi, bölgedeki esnafları gezip fırınları denetlerken girdiği bir fırında ekmeğin üzerindeki üç çizgi dikkatini çeker.

Merak edip bunun nedenini sorduğunda ise fırıncı; "Biz Hristiyanız. Yediğimiz ekmek bizlere Tanrı, oğul ve kutsal ruhu hatırlatsın diye ekmeklerimizin üzerine üç çizgi çekeriz" cevabını verir.

Bundan çok etkilenen Orhan Gazi, hemen bir ferman yayınlar ve bütün Müslüman fırıncıların Allah'tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine tek çizgi çekilmesini emreder.

Rivayete göre o günden beri ekmeklerin üzerine tek çizgi çekilir.

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