Efsane kahraman İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı... Mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un Karabağ bölgesinde imha ettiği Ermenistan karakoluna Azerbaycan bayrağı dikildiği duyuruldu.
Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.
AA'nın haberine göre, Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti.
Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.
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