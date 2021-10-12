Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Retno'nun ziyaretinin, Endonezya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu duyunca önce inanamadım çünkü bakan olduğum günden bu yana en çok görüştüğüm ve Türkiye'de değişik vesilelerle en çok ağırladığım dışişleri bakanlarının başında geliyor Retno. Sık sık telefonla da görüşüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın, Asya Pasifik'te Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya yapması öngörülen ziyarete ilişkin detayları da ele aldıklarını kaydetti.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizması kurulması kararının daha önce alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'ya yapacağı ziyaret kapsamında bu toplantının ilkini düzenlemek istediklerini söyledi.