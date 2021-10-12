  • BIST
    1417.33
  • Dolar
    9,0392
  • Euro
    10,4389
  • Altın
    512,9710
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜGVA'dan iftiralara yanıt
Türkiye ile ilgili flaş açıklama
9. Boğaçiçi film festivali başlıyor
Sağanak ve fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Başkan Erdoğan'dan G20'de "göç dalgası" uyarısı: Avrupa'yı da etkiler
Türkiye'nin 100 yıldır beklediği proje!
"Türkiye, yeni bir göç yükünü karşılayamaz"
Suriye'de tehdit giderek büyüyor
"Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz"
"Kabil'e gitmeyi planlıyoruz"
MSB'den Oruç Reis iddialarına haritalı yanıt
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Savaş kapıda mı? Çıkarma görüntülerini paylaştı
Dünyada ilk kez Türkiye icra edecek
Rafale'ler için diyet ödeme vakti
Fransa'daki cinsel istismar mağduru konuştu
Bosphorus Film Lab projeleri ve Jürileri üyeleri belli oldu
"Bir şey biliyor ve söylemiyorsan adam değilsin"
BAE'den Türkiye kararı! Milyarlarca doları bulacak
Ayşenur Arslan yine rezil oldu
Avusturya kabinesinde dikkat çeken ''Türkiye'' detayı
Köln'de bir yürekli yürek! Ezana izin verdi

VİDEO GALERİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Retno'nun ziyaretinin, Endonezya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu duyunca önce inanamadım çünkü bakan olduğum günden bu yana en çok görüştüğüm ve Türkiye'de değişik vesilelerle en çok ağırladığım dışişleri bakanlarının başında geliyor Retno. Sık sık telefonla da görüşüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın, Asya Pasifik'te Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya yapması öngörülen ziyarete ilişkin detayları da ele aldıklarını kaydetti.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizması kurulması kararının daha önce alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'ya yapacağı ziyaret kapsamında bu toplantının ilkini düzenlemek istediklerini söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER