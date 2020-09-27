  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6569
  • Euro
    8,9038
  • Altın
    458,1910
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz Ermenistan'ı savundu
Abbas'tan BM açıklaması: Filistin davası Birleşmiş Milletler için en büyük sınavdır
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
Azerbaycan'dan flaş karar... Karşı saldırı kararı alındı
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için Başkan Erdoğan'ın sesiyle özel klip
Bakan Koca'dan temsili fotoğrafla dikkat çeken paylaşım
Birleşmiş Milletler, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı kınadı
Rusya'da izinsiz uçuş yapan bir uçak nehre düştü
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev küle döndü
ABD'den onay çıktı! Hollanda'ya Patriot satışı gerçekleşiyor
Başkan adayı Biden ile canlı yayında tartışacak olan Trump'tan ilginç öneri: Doping testi yapılsın
Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak
Turistlerin para ve araçlarını çalan hırsız Muğla'da yakalandı
İstiklal'de korkutan yoğunluk
TEKNOFEST 2020, üçüncü yılını da başarıyla tamamladı
Sivilleri hedefine koyan Ermenistan aynı aileden 5 kişiyi katletti
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Can Azerbaycan'ın yanındayız
TEKNOFEST'te konuşan Bakan Soylu: 10 yıl önce hayal edemediğimiz yerdeyiz
Bingöl'de ambulansa saldırı! Camlarını kırdılar
İstanbul Esenler'de bir şahıs eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurup kaçtı
AK Parti'li Dağ: AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları daha on yıllar ülkeye hizmet edecek
Kocaeli merkezli iki ildeki operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
Kral 2. Abdullah Temsilciler meclisini feshetti
Bakan Koca 27 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı

VİDEO GALERİ

CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz Ermenistan'ı savundu

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün katıldığı televizyon programında söylediği sözler pes dedirtti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olan Çeviköz'ün Ermenistan'ın tezlerini savunması tepkilere neden oldu.

Ermenistan'ın tezlerini seslendiren CHP’li Çeviköz’ün sözleri tepki çekti.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Habertürk TV’deki sözleri tartışılıyor.

Canlı yayında “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.” şeklinde konuşan Çeviköz’e sosyal medyada tepki yağdı.

Ünal Çeviköz’ün daha önce Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olmasına rağmen Ermenistan tarafının iddialarını seslendirmesi dile getirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER