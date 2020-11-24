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Canlı yayında duygulandıran Ögretmenler Günü mesajı

360 ekranlarında, hafta içi her sabah 09.30'da canlı yayınlanan “Doktorum Yanımda” programının sunucularından Prof. Dr. Murat Aksoy'a 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ekip arkadaşları tarafından sürpriz bir video hazırlandı.

Koronavirüs testi pozitif olduğu için evinde tedavisi süren ve Selda Hasret Arslan ile birlikte sundukları “Doktorum Yanımda” programına çevrimiçi olarak bağlanan Prof. Dr. Murat Aksoy'un yetiştirdiği tıp öğrencilerinden gelen mesajlar canlı yayında duygu dolu anlar yaşattı. Murat Aksoy’un İstanbul Tıp Fakültesi’nden öğrencileri olan tıp doktorları hem öğretmenler gününü kutladı. Hem de “Geçmiş olsun.” dileklerini ilettiler. 

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