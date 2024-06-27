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Bir şampiyonun yenilgisi

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Bir şampiyonun yenilgisi

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde dünya satranç şampiyonu olan Garry Kasparov, teknolojinin bir mucizesi olan Deep Blue ile karşı karşıya gelir.

Bu ilk karşılaşmada Kasparov, Deep Blue'yu zekasıyla alt ederek insanlığın gururunu korur. Fakat 1997 yılında durum biraz farklılaşır.

Kasparov, serinin ilk oyununda bir insanlık zaferi daha ilan etse de ikinci yarıda işler tamamen değişir.

Saniyede milyonlarca hamle analiz edebilen bu süper güç adeta insan zekasını aşan bir yaratıcılıkla oynar ve Kasparov'u mat eder.

Tabii ki maç burada bitmez. Ancak Kasparov bu stratejik hamleler karşısında zorlanır ve şaşkınlığını da gizleyemez.

Özellikle son oyunda, Deep Blue'nun sadece 19 hamlede zaferini ilan etmesi, satranç tarihine altın harflerle kazınır.

Bu unutulmaz karşılaşma sonucunda Kasparov, "Bilgisayarın hamleleri insan zekasının ötesindeydi" sözleriyle yenilgisini kabullenir.

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