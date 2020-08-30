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BAYKAR'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA açıklaması: Testi başarıyla gerçekleştirildi

BAYKAR firması tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), üçüncü prototipinin yükleme testi başarıyla tamamlandı.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

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