BAYKAR'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA açıklaması: Testi başarıyla gerçekleştirildi
BAYKAR firması tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), üçüncü prototipinin yükleme testi başarıyla tamamlandı.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.
- Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! O bölgeye asker gönderdiler
- NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
- "Giresun'da can kaybı sayımız 10 oldu
- Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
- Büyük Zafer 300 İHA ile göklere yazılacak