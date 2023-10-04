Batum'da meteorun düştüğü an dron ile görüntülendi
Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde bir dron pilotunun 3 hafta önce gece saatlerinde ışıklandırılan binaları görüntülediği sırada göktaşı düştü.
Kısa süre gözüken göktaşı geceyi aydınlatırken, alev topuna döndükten saniyeler sonra gözden kayboldu.
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