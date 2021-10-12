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Başkan Erdoğan'dan G20'de "göç dalgası" uyarısı: Avrupa'yı da etkiler

G20 Afganistan Zirvesi'ne telekonferans yöntemiyle katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlere seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.

Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir.

Türkiye'de oluşacak herhangi bir göç dalgası Avrupa'yı da etkiler.

Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktu.

Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.

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