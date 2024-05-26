Barış Manço "Gülpembe" şarkısını kimin için yazdı?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Sinan Çetin'in sunduğu "Film Gibi" programından da hafızalarımıza kazınan o duygu yüklü şarkı.

İzlediğimiz programda, ailelerini ve yakınlarını arayan, kavuşmak isteyen kişilerin umutlu bekleyişine eşlik ediyor ve kapı açılacakken bu şarkıyı dinliyorduk.

Sevdiğine kavuşamama, ayrılık, özlem ve daha birçok duyguyu içinde hissettiğimiz Gülpembe, sevgiliye yazılmış gibi dursa da aslında öyle değil.

Barış Manço, çok sevdiği babaannesi Nimet Manço'yu bir Ramazan Bayramı'nda kaybediyor. Duyduğu üzüntü ve özlem sonrasında "Gülpembe" şarkısını yazıyor.