Bakan Dönmez'den flaş paylaşım: Müjdeler olsun...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Karadeniz'deki yeni rezerv miktarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
‘MÜJDELER OLSUN‘
Twitter hesabından ‘müjdeler olsun‘ notuyla yaptığı paylaşımda Dönmez, şu ifadeleri kullandı: ‘Önce söktük. Sonra boğazı aştık. Tekrar birleştirdik. Kazdık. Bulduk.‘
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