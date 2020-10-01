Azerbaycan bilançoyu açıkladı! Ermenistan ordusu darmadağın oldu!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5’inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı.
Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.
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