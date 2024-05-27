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Alfabetik sıralama başarıyı etkiliyor

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Yapılan bir araştırmaya göre öğretmenler, sınav kağıtlarını alfabetik sıraya göre değerlendirdiğinde ilk sıralarda yer alan öğrencilerin başarı puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı

Çalışmada soyadlarının ilk harfi A'dan E'ye kadar olan öğrencilerin puanları, F'den Z'ye kadar olan öğrencilere göre ortalama 0,3 puan daha yüksek olduğu gözlemlendi

Sınav kağıtları rastgele kontrol edildiğinde ise böyle bir etki olmadığı görüldü

Araştırmacılar, not verme işlemi ilerledikçe değerlendirme kalitesinin düştüğünü ve bu duruma yorgunluğun sebep olduğunu savundu

Söz konusu durumun ise yoruma açık oluşu nedeniyle en çok sosyal ve beşeri bilimlerde görüldüğü ifade edildi

Ancak durum sadece harf sırasından da kaynaklanmıyor. Değerlendirilen ilk 10 öğrencinin de diğerlerine göre daha yüksek puanlar aldığı gözlemlendi

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