Alfabetik sıralama başarıyı etkiliyor
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
Yapılan bir araştırmaya göre öğretmenler, sınav kağıtlarını alfabetik sıraya göre değerlendirdiğinde ilk sıralarda yer alan öğrencilerin başarı puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı
Çalışmada soyadlarının ilk harfi A'dan E'ye kadar olan öğrencilerin puanları, F'den Z'ye kadar olan öğrencilere göre ortalama 0,3 puan daha yüksek olduğu gözlemlendi
Sınav kağıtları rastgele kontrol edildiğinde ise böyle bir etki olmadığı görüldü
Araştırmacılar, not verme işlemi ilerledikçe değerlendirme kalitesinin düştüğünü ve bu duruma yorgunluğun sebep olduğunu savundu
Söz konusu durumun ise yoruma açık oluşu nedeniyle en çok sosyal ve beşeri bilimlerde görüldüğü ifade edildi
Ancak durum sadece harf sırasından da kaynaklanmıyor. Değerlendirilen ilk 10 öğrencinin de diğerlerine göre daha yüksek puanlar aldığı gözlemlendi