Akşener'in "başbakan adayıyım" sözüne sert cevap! Görüntülerle ortaya koydu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısına katıldı. 2,5 aylık aranın ardından Erdoğan partililere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"HDP MİLET İTTİFAKI'NDAKİ GİZLİ ORTAKLIK HAKKINI KULLANARAK BU HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR"

Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. . Bu partinin başındaki hanımefendinin cumhurbaşkanlığından vazgeçip başbakanlığa talip olması da esasen bu trajikomik görüntüyle ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin.

"O SÖZLERİ DE UNUTMADIK"

Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akıbeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum' sözünü de unutmadık. İnsanda ilk omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.