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12 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya: 158 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te "Narkogüç" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 158 zehir taciri gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 6 ton esrar, 200 kilo sentetik uyuşturucu, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 55'i tutuklanırken diğerlerinin sorgusu devam ediyor.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin, "Zehir tacirlerine hayatı zehir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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