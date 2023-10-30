12 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya: 158 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te "Narkogüç" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 158 zehir taciri gözaltına alındı.

ZEHİR TACİRLERLERİNE YÖNELİK 1⃣2⃣ İLİMİZDE DÜZENLENEN NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 1⃣5⃣8⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz❗️



Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere... pic.twitter.com/KFQ9vJ1iqp