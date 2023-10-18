YouTube'dan reklam engelleyici yasağı

YouTube, geçtiğimiz aylarda yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Bu özellik, kullanıcıların YouTube'da reklam engelleyici kullanmasını yasaklıyordu. Gelen görüntülerde, şirketin bu uygulamaları kullananlara "YouTube'da reklam engelleyicilere izin verilmez" bildirimi gönderdiği görülmüştü. Reklam engelleyicilere yönelik yasak, şimdi de Türkiye'de başladı. Bu tarz uygulamaları kullananlar, 3 videonun ardından platformda video izleyemeyecek.

