YouTube'a 'oyun' geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube ile ilgili yeni planları ortaya çıktı. Google, YouTube üzerinden oyun oynamayı sağlayan bir sistemi test ediyor. Platformun iOS, Android ve web sürümleri için test edilen bu özellik, Stack Bounce gibi daha çok atari tarzı oyunları içeriyor. YouTube'a video izlemek için giren kullanıcı, bu özellik sayesinde mini oyunlara da ulaşma imkanı yakalayacak. Google sözcüsü, "Oyun, YouTube'da uzun süredir odak noktası oldu. Her zaman yeni özellikler deniyoruz ama şu anda duyuracak bir şeyimiz yok." şeklinde bir açıklama yaptı.

