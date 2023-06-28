VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi
İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor
Kovid-19'un ardından maskelerini çıkaran Japonlar, yeniden gülümsemeyi öğreniyor
Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı
Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu aşağıladı: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday olamazdı
28 Haziran 2023 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 09:44:00

YouTube'a 'oyun' geliyor

ABONE OL

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube ile ilgili yeni planları ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube ile ilgili yeni planları ortaya çıktı. Google, YouTube üzerinden oyun oynamayı sağlayan bir sistemi test ediyor. Platformun iOS, Android ve web sürümleri için test edilen bu özellik, Stack Bounce gibi daha çok atari tarzı oyunları içeriyor. YouTube'a video izlemek için giren kullanıcı, bu özellik sayesinde mini oyunlara da ulaşma imkanı yakalayacak. Google sözcüsü, "Oyun, YouTube'da uzun süredir odak noktası oldu. Her zaman yeni özellikler deniyoruz ama şu anda duyuracak bir şeyimiz yok." şeklinde bir açıklama yaptı.

Etiketler : YouTube iOS Android
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Ustaları andı

Ustaları andı
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX