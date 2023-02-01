"Yeni bir SİHA tarzı: Washington'da değil, İstanbul'da"

Bayraktar TB2'ler dünya medyasında kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. MIT Technology Review, Bayraktar TB2'leri analiz etti.

"BAYRAKTAR TB2'LER ÇIĞIR AÇIYOR"

Makalede, Bayraktar TB2'lerin birçok ülkeye ihraç edildiğine de vurgu yapılarak "Etiyopya'da olanlara bakıldığında, Bayraktar TB2'nin bir Afrika ülkesinin düşmesi veya hayatta kalmasında belirleyici olduğunu görmek şaşkınlık verici." vurgusu yapıldı.

"ABD hükümetinin üst düzey Predator insansız hava aracı ailesini ihraç etmeyi reddetmesinin yarattığı silah pazarındaki boşluğu Bayraktar TB2 doldurdu." ifadelerine yer verilerek Baykar'ın, insansız hava aracı modelleri ve diğer kritik askeri teknolojiler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını aşmak için yeni teknolojilere yöneldiğine dikkat çekildi.

"ABD İHA'LARINI 28 MİLYON DOLARA MAL EDİYOR TB2'LERİN MALİYETİ İSE 5 MİLYON DOLAR"

Makalede, TB2'lerin muadillerine göre daha uygun maliyetli olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ticari teknoloji, TB2'yi başka bir nedenden dolayı daha çekici kılıyor: ABD yapımı Reaper insansız hava aracı 28 milyon dolara mal olurken, TB2 yalnızca yaklaşık 5 milyon dolara mal oluyor. 2014 yılında geliştirilmesinden bu yana TB2, Azerbaycan, Libya, Etiyopya ve şimdi de Ukrayna'daki çatışmalarda kendini gösterdi. İHA, geleneksel silahlardan çok daha uygun fiyatlı olduğu için Litvanyalılar, onları Ukrayna kuvvetleri için satın almaya yardımcı olmak için kitlesel fonlama kampanyaları yürüttüler."

"İHA'LARIN ULUSLARIN KADERİNİ BELİRLEDİĞİ NOKTAYA GELDİK"

Danimarka İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden James Rogers, Bayraktar TB2'ler için övgü dolu sözler söyledi.

Rogers, "Bayraktar TB2'ler orta ve küçük devletlerin alabileceği seri üretim ilk insansız hava aracı sistemi. Etiyopya'daki hesaplara göre, Türk İHA'larının bir Afrika ulusunun rejiminin düşmesi veya ayakta kalması arasındaki farkı yarattığını düşünmek şaşırtıcı. İnsansız hava araçlarının ulusların kaderini belirlediği bir noktaya geldik" değerlendirmesinde bulundu.