WhatsApp'tan yenilik 'Kaybolan mesajlar' saklanabilecek

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliği için önemli bir yenilik getirildi. Beta sürümlerde kullanılabilen özellik, kaybolan mesajlar özelliği aktifken bir mesajın sonsuza dek saklanabilmesine imkan tanıyacak. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta olacak. Bir mesajı kaydettiniz. Sonra karar değiştirdiniz. Mesaj otomatik olarak silinecek ve bir daha o mesaja ulaşamayacaksınız.

