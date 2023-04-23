VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasyalılar ‘Yitik lale'yi arıyor, en son 1896 yılında görüldü
UMKE ve 112 gönüllülerinin özel mesaisi
'Kusursuz kulak' depremzede çocuklar için piyano çaldı
WhatsApp'tan yenilik 'Kaybolan mesajlar' saklanabilecek
Togg T10X sonrası Türkiye için kritik adım
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Özel Oturumuyla toplandı
23 Nisan 2023 Pazar 14:42:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 14:42:00

WhatsApp'tan yenilik 'Kaybolan mesajlar' saklanabilecek

ABONE OL

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliği için önemli bir yenilik getirildi.

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliği için önemli bir yenilik getirildi. Beta sürümlerde kullanılabilen özellik, kaybolan mesajlar özelliği aktifken bir mesajın sonsuza dek saklanabilmesine imkan tanıyacak. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta olacak. Bir mesajı kaydettiniz. Sonra karar değiştirdiniz. Mesaj otomatik olarak silinecek ve bir daha o mesaja ulaşamayacaksınız.

Etiketler : whatsapp facebook yenilik
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
Ölümden korkmam

Ölümden korkmam
Toronto Massey Hall'da Sıla rüzgarı

Toronto Massey Hall'da Sıla rüzgarı
Çekimlere hamile olunca gidemedi

Çekimlere hamile olunca gidemedi
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
'Yüz felci geçirdim'

'Yüz felci geçirdim'
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Maldivler'de aşk başkadır

Maldivler'de aşk başkadır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX