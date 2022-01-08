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08 Ocak 2022 Cumartesi 21:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 21:30:00

WhatsApp'tan profil fotoğrafı sürprizi

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WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor.

WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. Android'de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp'tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.

Etiketler : whatsapp sohbet mesaj profil teknoloji
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