WhatsApp'ta herkesin kendi kanalı olacak

WhatsApp'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Kanallar özelliğinin kapsamı genişliyor. Artık dileyen her kullanıcı, kendi özel WhatsApp kanalını oluşturabilecek. Kullanıcının yapması gereken tek şey, "Güncellemeler" sayfasında yer alan Kanallar bölümüne girip "+" butonuna dokunmak olacak. "Kanal oluştur" seçeneğine dokunan kullanıcı, ilk aşamada bir uyarı ile karşılaştıktan sonra kanalı ile ilgili bilgiler sağlayacak ve "Kanal oluştur" butonu ile işlemi tamamlayacak.

