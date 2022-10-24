WhatsApp'ta hareketli emoji dönemi
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bundan böyle üç boyutlu avatarlar ile hareketli emojiler kullanılabilecek.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bundan böyle üç boyutlu avatarlar ile hareketli emojiler kullanılabilecek. Geçtiğimiz aylarda bu üç boyutlu avatarları Instagram'a getiren Meta, aynı Apple gibi bunları WhatsApp'ta da bir çıkartma olarak kullanmanıza izin verecek.
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