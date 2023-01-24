WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi düşmeyecek

WhatsApp'ın son Android beta sürümü, fotoğraf gönderimi ile ilgili önemli bir yenilikle geldi. Kullanıcılar, yakın bir gelecekte fotoğraflarını WhatsApp üzerinden netliği bir piksel bile bozulmadan gönderebilecekler.



Bir fotoğrafı orijinal çözünürlükte göndermek isteyen kullanıcılar, göndereceği fotoğrafı seçtikten sonra yeni bir buton görecek. Ekranın üst tarafında görülecek bu butona dokunulduğunda da fotoğraf çözünürlüğü için bir seçenek daha sunulacak. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, fotoğraf kalitesini belirleyebilecek.