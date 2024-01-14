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TEKNOLOJİ

WhatsApp'a yeni metin tipi seçeneği

WhatsApp'a yeni metin tipi seçeneği

WhatsApp'ın metin biçimlendirme özelliğinin kapsamı genişletiliyor.

Şu an için kalın, italik veya üstü çizili gibi biçimlendirme seçenekleri sunan WhatsApp, 3 yeni biçimlendirme türüne daha destek veriyor. Kullanıcılar; maddeli metinler, alıntı metinler veya kod blokları oluşturabilecekler. WhatsApp'ın yeni metin biçimlendirme seçeneklerindeki "kod blokları", bir metnin yazılım kodları için uygun olacak. Bu biçimlendirmede metin, bir çerçeve içine alınacak. "Alıntı metin" seçeneği ise herhangi bir alıntının sol kısma eklenecek çubuk ile gönderilmesini sağlayacak. Madde seçeneği ise gönderilen metindeki her satır başını bir madde olarak biçimlendirecek.