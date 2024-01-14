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WhatsApp'a yeni metin tipi seçeneği
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14 Ocak 2024 Pazar 08:09:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 08:09:00

WhatsApp'a yeni metin tipi seçeneği

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WhatsApp'ın metin biçimlendirme özelliğinin kapsamı genişletiliyor.

Şu an için kalın, italik veya üstü çizili gibi biçimlendirme seçenekleri sunan WhatsApp, 3 yeni biçimlendirme türüne daha destek veriyor. Kullanıcılar; maddeli metinler, alıntı metinler veya kod blokları oluşturabilecekler. WhatsApp'ın yeni metin biçimlendirme seçeneklerindeki "kod blokları", bir metnin yazılım kodları için uygun olacak. Bu biçimlendirmede metin, bir çerçeve içine alınacak. "Alıntı metin" seçeneği ise herhangi bir alıntının sol kısma eklenecek çubuk ile gönderilmesini sağlayacak. Madde seçeneği ise gönderilen metindeki her satır başını bir madde olarak biçimlendirecek.
Etiketler : whatsapp metin biçimlendirme kalın italik üstü çizili
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