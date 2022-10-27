Uzayda metan "süper yayıcı" şaşkınlığı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir uzay aracının Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da 50'den fazla metan "süper yayıcı" tespit ettiğini bildirdi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir uzay aracının Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da 50'den fazla metan "süper yayıcı" tespit ettiğini bildirdi. "Süper yayıcılar"; fosil yakıt, atık veya tarım sektörlerinde yüksek oranlarda metan yayan tesisler, ekipman ve diğer altyapılardan oluşuyor.
NASA Başkanı Bill Nelson, "Metan gazı emisyonlarını dizginlemek, küresel ısınmayı sınırlamanın anahtarıdır. Bu heyecan verici yeni gelişme, araştırmacıların metan sızıntılarının nereden geldiğini daha iyi belirlemesine yardımcı olmanın yanı sıra hızlı şekilde nasıl ele alınabilecekleri fikrini veriyor" dedi.
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