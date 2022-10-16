Uzayda korkutan patlama
Gökbilimciler, 9 Ekim tarihinde şu ana dek uzayda kaydedilmiş olan en güçlü gama ışını patlamasını (elektromanyetik patlama) kaydettiler.
Gökbilimciler, 9 Ekim tarihinde şu ana dek uzayda kaydedilmiş olan en güçlü gama ışını patlamasını (elektromanyetik patlama) kaydettiler. Patlama, 18 tera elektron volt enerji açığa çıkardı. Bilim insanları hala ölçümleri analiz ediyorlar ancak şu anki bulgulara göre bu gama ışını patlaması, günümüze kadar ki en kuvvetli olanı. Bundan önceki en kuvvetli patlama 10 tera elektron volttan azdı.
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