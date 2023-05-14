Uzay istasyonuna kargo teslimatı

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden (CMESO) verilen bilgiye göre, dün sabah saat 08.00 civarında Shenzhou-15 mürettebatı, Tianzhou-6 kargo uzay aracının kapısını açarak planlandığı gibi kargo transferi ve diğer ilgili işlemleri başlattı. Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17'deki 6 taykonot için yörüngede sarf malzemeleri, itici gazlar gibi uygulamalı deneylerde ve uzay istasyonunda ihtiyaç duyulan 7 ton ağırlığından fazla yük taşıdı.

