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14 Mayıs 2023 Pazar 08:39:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 08:39:00

Uzay istasyonuna kargo teslimatı

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Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden verilen bilgiye göre, dün Shenzhou-15 mürettebatı, Tianzhou-6 kargo uzay aracının kapısını açarak planlandığı gibi kargo transferi ve diğer ilgili işlemleri başlattı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden (CMESO) verilen bilgiye göre, dün sabah saat 08.00 civarında Shenzhou-15 mürettebatı, Tianzhou-6 kargo uzay aracının kapısını açarak planlandığı gibi kargo transferi ve diğer ilgili işlemleri başlattı. Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17'deki 6 taykonot için yörüngede sarf malzemeleri, itici gazlar gibi uygulamalı deneylerde ve uzay istasyonunda ihtiyaç duyulan 7 ton ağırlığından fazla yük taşıdı.

Etiketler : çin uzay istasyonu kargo
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