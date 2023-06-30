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30 Haziran 2023 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:03:00

Ücretli mavi tik yakında Türkiye'de

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Meta'nın mavi tikli abonelik sistemi yakında Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak.

Meta'nın Twitter'a benzeyen mavi tikli abonelik sistemi yakında Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Geçtiğimiz şubat ayında sadece Avustralya ile Yeni Zelanda kullanıcıları için aktif olan Meta Verified hizmeti, kullanıcılara birbirinden farklı avantajlar sağlamasıyla gündeme gelmişti. Öte yandan şirket, "bir zamanlar değerli olan mavi tiki parayla sattığı için" eleştirilerin odağı oldu.

Etiketler : meta mavi tik ücretli
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