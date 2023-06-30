Ücretli mavi tik yakında Türkiye'de

Meta'nın Twitter'a benzeyen mavi tikli abonelik sistemi yakında Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Geçtiğimiz şubat ayında sadece Avustralya ile Yeni Zelanda kullanıcıları için aktif olan Meta Verified hizmeti, kullanıcılara birbirinden farklı avantajlar sağlamasıyla gündeme gelmişti. Öte yandan şirket, "bir zamanlar değerli olan mavi tiki parayla sattığı için" eleştirilerin odağı oldu.