Twitter'dan yeni bir gizlilik seçeneği

Popüler sosyal medya platformu Twitter, eski tweet'ler için kullanıcıları sevindirecek bir adım atıyor. Platformdaki, çoğunlukla yazı şeklindeki paylaşımları silmek, kaldırmak sayıları arttıkça bir hayli zorlaşıyor. Platform, gönderilerini ve beğenilerini kimlerin görebileceğini sağlayan gizlilikle ilgili yeni özellikler planlıyor. Hesap sahibi tarafından belirlenen belirli bir süre sonra diğer kullanıcıların görememesi için Twitter, eski tweet'leri arşivleme seçeneği getiriyor. Bu süre 30, 60, 90 gün veya bir yıl gibi olabilir.

