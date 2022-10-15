Twitter'da etiket kontrolü
Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, aslında yeni bir güvenlik katmanı.
Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, aslında yeni bir güvenlik katmanı. Öyle ki kullanıcılar, etiketlenmek isteyip istemediklerine karar verecekler. Etiketlenmek isteyen bir kullanıcı, bu işlemin kimler tarafından yapılabileceğine de karar verebilecek. İsteyenler diğer tüm kullanıcılar, isteyenler ise yalnızca takipleştikleri kişiler tarafından etiketlenebilecek. Bu uygulama taciz ve bot hesaplardan korumak için geliştirildi.
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