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Twitter artık Musk'ın! İlk işi bakın ne oldu
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28 Ekim 2022 Cuma 08:19:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 08:19:00

Twitter artık Musk'ın! İlk işi bakın ne oldu

Kaynak: AA

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Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi. Musk'ın aralarında Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu 4 üst düzey yöneticiyi kovduğu iddia edildi.

ABD basınında yer alan ve konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

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Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

Ancak Musk, ekim ayı başında, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti.

Etiketler : elon musk twitter ceo
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