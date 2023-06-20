Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın masasındaki projelerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'de Türkiye Yüzyılı başladı. Hükümetin hızlıca gerçekleştirdiği işler ise dünyanın gözünden kaçmıyor.

Özellikle Türk Savunma Sanayii son yıllarda ciddi anlamda ivme kazandı. Pek çok silah ve teçizhat yurt dışına ihraç edilmeye başladı. Bu nedenle de dünya basını Türk Savunma Sanayii'ndeki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

ABD merkezli yayın kuruluşu Mondaq, seçim sonrasındaki Türk Savunma Sanayii'ni ele alan bir analiz yayımladı.

Analizde, "Türk Savunma Sanayii'nin seçimlerden sonra bazı değişimler yaşaması bekleniyor. Hükümet, Türk savunma sistemleri için harcamaları daha da artıracak gibi görünüyor. Bunların hepsi de Türkiye'ye fayda sağlayacak" dedi.

Türkiye'de seçim sonrası yaşanan gelişmeleri de inceleyen Mondaq, bu gelişmleri 3 maddede sıraladı:

1. Savunma harcamalarında artış: Başkan Erdoğan'ın savunma harcamalarını yüzde 10 civarında artıracağı ifade edildi. Analize göre bu rakam, hem silahlı kuvvetlerin modernize olmasına hem de şirketler için yeni sözleşme yollarına neden olacak.

2. Yerli üretime odaklanma: Hükümetin yerli üretime odaklandığına dikkat çekildi. Bu durum öncelikle araştırma ve geliştirmenin artmasına, bunun yanı sıra da yeni istihdam kapılarının açılmasına neden olacak.

3. Savunma ihracatının artması: Analizde, "İhracat artarsa Türkiye'nin savunma ataşeliği gelişecek ve uluslararası fuarlarda daha fazla bulunabilecek" denildi.

Sabah'ın haberine göre, analizin devamında ise özellikle 3 proje mercek altına alındı:

TFX savaş uçağı (KAAN): TFX, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirilen 5. nesil bir savaş uçağı.

Altay tankı: Bir muharebe tankı olan Altay, yeni modernizasyonuyla yalnızca ABD'nin değil son günlerde pek çok uluslararası haber ajansının ilgisini çekti.

Atak helikopteri: Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından geliştirililen Atak helikopteri 2011 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet veriyor ve pek çok ülkeye de ihraç ediliyor.

Haberin devamında ise "Genel olarak Türk Savunma Sanayii'nin seçimlerin ardından daha da olumlu değişiklikler yaşaması bekleniyor. Hükümetin savunma harcamaları, yerli üretim ve savunma ihracatına odaklanması yeni fırsatların da önünü açabilir" denildi.

Ayrıca haberde, bunların hükümetin politikası kapsamında gerçekleştirdiği projelerden yalnızca birkaçı olduğuna da dikkat çekildi.