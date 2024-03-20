VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın!
Türk dizileri Çin pazarına girmeyi planlıyor
Deprem bölgesinde 23 bin 104 öğrenciye destek
Sızma girişiminde bulunan teröristi yakaladı
CHP'li Başkan adayından skandal sözler! "Öcalan hain değil"
Timur Cihantimur'un arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
20 Mart 2024 Çarşamba 11:44:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 11:44:00

Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı. Sistemin genel yapısıyla ilgili testlerin ardından uydu paketlenerek fırlatma merkezine gönderilecek.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'e katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da soruları yanıtladı.

Haziran sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya yönelik çalışmalarda gelinen son aşamaya değinen Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Ertok, haziran sonu itibarıyla uydunun fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, sona yaklaşılırken tarihte kaymaların olabileceğini söyledi.

Yüzlerce mühendisin yaklaşık 10 yıldır Türksat 6A'nın üzerinde çalıştığını ve uydunun fırlatılışının heyecanla beklendiğini dile getiren Ertok, uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DEKİ UYDU EKOSİSTEMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın önemine dikkati çekerek, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirileceğini belirten Ertok, söz konusu yörüngede ömrü biten Türksat 3A uydusundaki bazı müşterilerin Türksat 6A'ya aktarılmasının planlandığını anlattı.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan ve Endonezya'ya kadar olan bölgenin de kapsama alanına gireceğine işaret eden Ertok, "Böylece kapsam alanımızı daha da genişletmiş olacağız." dedi.

Etiketler : türksat 6a uzay uydu
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX