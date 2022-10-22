Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bugüne kadar birçok ürünü farklı üreticilerle seri üretime taşıdı.

Ülkeye çeşitli mühimmat ve füze sistemleri kazandıran TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara yenilerini ekleyecek.

TÜBİTAK SAGE, yürüttüğü çalışmalarda geldiği son noktayı SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda gözler önüne serecek.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, milli ve özgün olarak tasarlanan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzelerinin üretimleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları devam edecek.Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bugüne kadar birçok ürünü farklı üreticilerle seri üretime taşıdı.

Ülkeye çeşitli mühimmat ve füze sistemleri kazandıran TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara yenilerini ekleyecek.

TÜBİTAK SAGE, yürüttüğü çalışmalarda geldiği son noktayı SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda gözler önüne serecek.

ÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, milli ve özgün olarak tasarlanan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzelerinin üretimleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları devam edecek.

SOM ürün ailesi ile Türk Hava Kuvvetlerine 250 kilometreden yüksek hassasiyetle hedefleri imha yeteneği kazandırılıyor.

TÜBİTAK SAGE'nin, bu yıl ve 2023'te devam edeceği çalışmalarla ardışık delici harp başlığına sahip SOM-B2 varyantının doğrulama çalışmaları tamamlanacak, su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veri bağlı varyantlarının yer, uçuş ve atış testleri gerçekleştirilecek.

Milli imkanlarla geliştirilen SOM füzesi alt bileşenlerinin füze entegrasyonları gerçekleştirilerek yer, uçuş ve atış testleri yapılacak.

Uçakların dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilen SOM-J füzesinin de atışlı testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

İLK MİLLİ HAVA FÜZELERİ İÇİN GERİ SAYIM VE SİPER ÜRÜN-2 ATIŞI

Göktuğ hava-hava füze sistemleri ailesi üyeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'a yönelik çalışmalarda da sona gelindi.

Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin 2023 yılı içerisinde envantere girmesi planlanıyor.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı yapısı ile geliştirilen Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi kapsamında 2023 yılında Ürün-2 atışlı testin icrası ve bu test için gerekli tasarım, tasarım doğrulama ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

DAHA YETENEKLİ VE HIZLI ÜRETİLEN GÜDÜM KİTLERİ

TÜBİTAK SAGE, bombaların etkinlik ve hassasiyetini artıran güdüm kitlerine yönelik çalışmalarına da devam edecek.

HGK-82, HGK-83 ve KGK 82/83 güdüm kitlerinin seri üretimleri ve Güdüm Kitleri İyileştirme ve Geliştirme Projesi çalışmaları devam edecek.

Bu çalışmalar kapsamında güdüm kitlerinde lazer ve diğer arayıcı başlıkların, farklı yeteneklerin, karıştırmaya karşı dayanıklı antenlerin olduğu, daha hızlı üretime yönelik iyileştirmeleri içeren faaliyetler yürütülüyor.

KUZGUN İÇİN ATIŞ ZAMANI

Termobarik harp başlığına sahip SARB-83 seri üretim faaliyetleri sürdürülecek. Ardışık delicili uçak bombası SARB-83, Mk-83 gibi uçaktan atılan mühimmatlarla eş değer geometride kanatlı güdüm ve hassas güdüm kitiyle kullanılacak bir çözüm olarak geliştirildi.

Yeni nesil güdüm kiti Gözde'nin Akıncı TİHA'dan ilk atışı sonrasında geliştirme çalışmalarına devam edilecek. Bir diğer yeni nesil güdüm kiti Gökçe'nin prototip üretimleri sürdürülecek.

Müşterek, modern, milli mühimmat konsepti ile tasarımına başlanan Kuzgun mühimmatının SİHA versiyonunun prototip üretimleri ve uçuş testleri tamamlandı. Platform hazırlıklarının tamamlanmasının ardından atışlı testler gerçekleştirilecek.