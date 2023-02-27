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27 Şubat 2023 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 10:10:00

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı çocukların yanında

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T3 Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü güldürmeye, hem moral hem de eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Gönüllüleriyle birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdüren T3 Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü güldürmeye, hem moral hem de eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran T3 Vakfı, Deneyap atölyelerinde hali hazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzerini bu atölyelerde veriyor. İlk etapta Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çadır kentlerde kurulan "T3 Oyun ve Etkinlik Çadırı" depremden etkilenen diğer şehirlerdeki çadır ve konteyner kentlerde de hızlıca kurularak faaliyetlerine başlayacak.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar için hazırlanan programlar gönüllüler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Çocukların psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmelerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle gerçekleştirilen çalışmalarda teleskopla güneş gözlemi, doğa, teknoloji, astronomi atölyesi gibi ilgi çekici ve eğlenceli eğitimler veriliyor.

Milletimiz için seferberiz

7 ilde dönüşümlü olarak görev alan 267 gönüllüsü ile ihtiyaç duyulan insanı yardımları da bölge insanına ulaştırmaya devam eden T3 Vakfı, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yaralarımızı birlikte sarmak için AFAD'a 10 milyon TL'lik nakdi yardımın yanı sıra afetzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını yakından takip ederek tedarik eden vakıf; bugüne kadar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Adana'da çadır, jeneratör, su, kuru gıda, konserve, powerbank, kıyafet, ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye, yorgan, iç giyim, ayakkabı, mont, hijyen malzemeleri ve bebek ürünlerinin bulunduğu 47 yardım tırının dağıtım organizasyonunu gerçekleştirdi. AFAD ve Kızılay ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdüren T3 Vakfı, deprem anından itibaren gönüllü, eğitmen, veli ve öğrencilerinden çağrı merkezine gelen 1000 civarı yardım talebine sahadaki ekiplerini hızlıca yönlendirerek destek oldu. Bölgede yardımlarına devam eden vakıf, 12.600 adet TEKNOFEST dezenfektan kitini, 2000 adet TEKNOFEST montunu ve 75 adet yangın tüpünü de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Depremin yaralarını hep birlikte saracak birlikte iyileşeceğiz.

www.t3vakfi.org

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