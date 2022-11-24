Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor

Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor

Azerbaycan ve Libya'daki çatışma sahalarında boy gösteren Türk SİHA'ları, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesindeki etkin rolü nedeniyle tüm dünyada adından söz ettirdi. SİHA teknolojisi savaş sahasını yeni gözdesi.... Bu konuda etkili olan ülkelerden biri olan Çin, yeni bir adım atıyor.

ÇİN ESKİ SAVAŞ UÇAKLARINI DA SİHA'LARE DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLADI.

Ülke, J6, J7 ve J8 gibi eski savaş uçaklarını insansız savaş uçaklarına dönüştürüyor. Bunu sebebi, SİHA'ların insanlı uçaklardan nisbeten daha ucuz olması. Ayrıca çok sayıda rutin görevi de üstlenebilecek kapasitedeler.

Halihazırda var olan uçakların SİHA'lara dönüştürülmesi daha da ucuz olduğu için Çin'in bu politikayı izlediği değerlendiriliyor.

Çin'in bu adımında Tayvan'la olası bir savaş durumunda etkili bir hava gücü isteği yatıyor olabilir.