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15 Eylül 2023 Cuma 06:51:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 06:51:00

".tr" alan adında yeni dönem başlıyor

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Türkiye'de yıllardır tahsisi yapılan "gov.tr", "com.tr" gibi alan adlarından sonra sadece ".tr" yapısındaki alan adlarının tahsisi başlıyor.

Türkiye'de yıllardır tahsisi yapılan "gov.tr", "com.tr" gibi alan adlarından sonra sadece ".tr" yapısındaki alan adlarının tahsisi başlıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı ile internet alan adı alma ücreti 150 lira, söz konusu adın yenilenmesi 100 lira olarak belirlendi. Söz konusu ücretler, dün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Etiketler : gov.tr BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
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