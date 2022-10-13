TikTok'ta bağış skandalı

TikTok'un mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklar için yapılan bağışların yaklaşık yüzde 70'ine el koyduğu iddia edildi. BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya uygulamasından yaptıkları uzun canlı yayınlar sırasında yardım için nakit değeri olan dijital hediyeler isteyen Suriyeli kullanıcılara saatte 1000 dolara kadar ulaşan bağışlar yapıldığı belirtilerek, kamplardaki insanların bu meblağın sadece küçük bir kısmını aldığı kaydedildi.

