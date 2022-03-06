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06 Mart 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:30:00

TikTok zeka geriliğine yol açıyor

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TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisi ABD tarafından incelenmeye başladı.

TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisi ABD tarafından incelenmeye başladı. ABD'li başsavcılar TikTok'u mercek altına alacak. Massachusetts Başsavcılığı, bu uygulamanın genç kullanıcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını kötü yönde etkileyip etkilemediğini araştıracaklarını söyledi.

Massachusetts Başsavcılığı'nın yaptığı basın açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan ABD çapındaki soruşturma, Çinli şirket ByteDance'ın TikTok'u nasıl tasarladığını, işlettiğini, çocuklara ve gençlere nasıl tanıttığını hedef alacak.

Massachusetts eyaleti Başsavcısı Maura Healey, TikTok için başlatılan soruşturmanın, genç kullanıcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını kötü yönde etkileyip etkilemediğini dikkate alacağını ifade etti.

"Çocuklar ve gençler zaten kaygı, sosyal baskı ve depresyon sorunlarıyla boğuştuklarından, sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz."

Healey'e göre eyalet başsavcıları, gençleri koruma ve TikTok gibi şirketlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi alma hakkına sahip. Soruşturmayı California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee ve Vermont Başsavcıları yürütüyor.

TikTok sözcüsü ise ABD'de başlatılan devasa soruşturmayı anlayışla karşıladıklarını dile getirdi. Çinli uygulama, genç kullanıcılar için aldıkları önlemler hakkında bilgi vereceklerini ifade etti.

"Topluluğumuzun refahını korumaya ve desteklemeye yardımcı olan bir deneyim oluşturmaya derinden önem veriyoruz ve eyalet başsavcılarının genç kullanıcıların güvenliğine odaklandığını takdir ediyoruz. Gençler için sahip olduğumuz birçok güvenlik ve gizlilik koruması hakkında bilgi vermeyi dört gözle bekliyoruz."

Etiketler : TikTok Çinli uygulama Maura Healey TikTok
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