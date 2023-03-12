TikTok kullanıcılara kötü haber

Tiktok'un eski bir çalışanı Project Texas güvenlik girişiminin kusurlu olduğunu itiraf etti. Eski çalışan, gerçekten güvenli bir yaklaşım için hizmet altyapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini iddia etti. Ayrıca, iddia edilen zayıflıkları tartışmak için Senatör Chuck Grassley ve Senatör Mark Warner'ın ofisleriyle görüştüğünü belirtti. Öte yandan CEO Shou Zi Chew, güvenlik ve çocuk güvenliği endişelerini ele almak için 23 Mart'ta Meclis önünde ifade vermeye hazırlanıyor.

